Тігіпко погодився на роль технічного кандидата Тимошенко?

Сергій ТІГІПКО може очолити Трудову партію України і брати участь у президентських виборах.

Як повідомляє видання "КоммерсантЪ-Украина" з посиланням на власні джерела, політрада Трудової партії України (ТПУ) має намір рекомендувати з`їзду підтримати обрання С.ТІГІПКО на посаду глави ТПУ.

Джерела видання стверджують, що, очоливши Трудову партію, С.ТІГІПКО оголосить про участь у виборах Президента. На думку експертів, його участь у президентській кампанії зіграє на руку лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, котра таким чином зможе відібрати частину голосів у своїх основних конкурентів – голови Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і лідера «Фронту змін» Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Нині С.ТІГІПКО є радником прем`єр-міністра, співголовою Ради інвесторів при Кабінеті міністрів. Джерела в ТПУ повідомляють, що рішення рекомендувати з`їзду підтримати обрання С.ТІГІПКА політрада партії планує прийняти на засіданні 25 квітня.

Крім того, як зазначає "КоммерсантЪ`", 25 квітня буде прийняте рішення про скликання чергового або позачергового з`їзду партії. Нинішній лідер – Дмитро СИРОТА, котрий очолив партію через деякий час після того, як трагічно загинув його батько і лідер "трудовиків" Михайло Сирота, – стане першим заступником голови партії, кажуть у ТПУ. "Певні переговори справді ведуться, але про конкретику ви дізнаєтеся в суботу", – повідомив Д.СИРОТА.

Видання нагадує, що С.ТІГІПКО на якийсь час відійшов від політичної діяльності, пік якої припав на період з 2000 до 2004 рік. У листопаді 2000 року він очолив партію "Трудова Україна", на виборах у Верховну Раду в 2002-му був обраний народним депутатом від блоку "За єдину Україну!", до якого увійшла "Трудова Україна", у грудні того ж року – затверджений парламентом на посаду голови Національного банку, у зв`язку з чим на початку 2003 року змушений був скласти з себе повноваження голови партії.

З липня по грудень 2004 року С.ТІГІПКО очолював виборчий штаб кандидата в Президенти В.ЯНУКОВИЧА. З політичної тіні С.ТІГІПКО вийшов на початку 2008 року, коли Ю.ТИМОШЕНКО рекомендувала призначити його співголовою Ради інвесторів при Кабміні. У лютому цього року, після відставки міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА, в уряді обговорювалося питання призначення С.ТІГІПКА на цю посаду. "Я давав добро і увійду до уряду, адже в мене є досвід, щоб застосувати його для країни", – заявив тоді С.ТІГІПКО.

За інформацією "Коммерсанта", безпосередню участь у тому, щоб ТПУ очолив С.ТІГІПКО, приймає Д.СИРОТА. Видання зазначає, що це вже друга спроба з боку Д.СИРОТИ поставити на чолі партії впізнавану особу. У 2008 році така пропозиція була зроблена голові парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолію ГРИЦЕНКУ. "Така розмова справді була. Але я прийняв рішення не створювати партійний проект, а йти шляхом створення громадської організації, об`єднуючи людей незалежно від того, чи є в них партійний квиток чи ні, – зізнався А.ГРИЦЕНКО. – А те, що Сергій ТІГІПКО очолить ТПУ, – це правда. У мене кілька днів тому була з ним розмова, і він це підтвердив".

У партії стверджують, що мета пропозиції С.ТІГІПКУ очолити ТПУ - зробити більш значущим старт його президентської кампанії.

У той же час, джерела "Коммерсанта" повідомляють, що останнім часом Д.СИРОТА разом з уповноваженими представниками С.ТІГІПКА, - зокрема, з колишнім головою секретаріату партії "Трудова Україна" Олександром БАРАНОВИМ, - відвідали обласні організації партії. "Вони проїхалися по регіонах з ультимативною умовою: або ми підтримуємо товариша ТІГІПКА на посаду голови партії, або кладемо печатку і свідоцтво на стіл", – розповіли в одній з парторганізацій. У відповідь сім парторганізацій, які сконцентровані в південно-східній частині України і становлять чисельний кістяк ТПУ, виступили із зустрічною вимогою.

"Якщо вже ТІГІПКО йде в Президенти, то, відповідно, треба відновлювати фінансування партії. А якщо воно не буде відновлене, то й ніякої діяльності там не буде. А позиція ТІГІПКА така – грошей немає, тому робитимемо ставки на технологічні штаби", – повідомили в ТПУ. Планується, що таких штабів буде чотири і створюватимуться вони за географічним принципом – західний, південно-східний, північний і центральний. За інформацією "Коммерсанта", очолити південно-східний штаб запропоновано лідеру партії "Батьківщина" Ігорю МАРКОВУ. У прес-службі партії "Батьківщина" підтвердили, що такі переговори велися.

На думку експертів, шанси в С.ТІГІПКА перемогти на президентських виборах невеликі, і йому буде відведена роль технічного кандидата Ю.ТИМОШЕНКО. Голова правління Центру політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО заявив, що "є люди, які хочуть реанімувати президентські амбіції ТІГІПКА і, можливо, використовувати його як якусь альтернативу Віктору ЯНУКОВИЧУ". У свою чергу, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ упевнений, що відбирати голоси С.ТІГІПКО буде не тільки в лідера Партії регіонів, а й у А.ЯЦЕНЮКА.