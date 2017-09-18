"Донбас і Крим, а потім поговоримо": український журналіст жорстко відповів пропагандистам в ефірі "Россия 1" (відео)

Під час одного з ефірів на телеканалі "Россия 1" російські пропагандисти вчергове звинуватили Україну у ненависті до Росії. Запрошений на цю передачу український журналіст Роман Цимбалюк жорстко відповів їм на ці закиди, згадавши нещодавню дискусію з представницею МЗС РФ Марією Захаровою, яка хотіла говорити лише про новий український закон про освіту, не зачіпаючи питання присутності військ РФ на Донбасі. Фрагмент ефіру з'явився в YouTube.

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"Ви спочатку забираєте, анексуєте Крим, потім вогнем і мечем забираєте Донбас. Лінія зіткнення чи лінія фронту виникли не просто так, а внаслідок бойових дій, а потім дивуєтеся, що у нас там антиросійські промови у Києві", – заявив журналіст.

В процесі дискусії голова російської ЛДПР Володимир Жириновський почав "погрожувати" тим, що Україна нібито втратить ще частину території: "Коли Порошенко зараз поїде до Нью-Йорка, Саакашвілі тут захопить владу, і ви тратите ще частину Україну. Ви коли втратили частину території? Коли незаконно прийшли в лютому до влади, пішов Крим і Донбас".

"Все, що ви могли захопити в Україні військовим шляхом, ви захопили" – відповів йому Цимбалюк, на що Жириновський заявив: "Ще не все".

"Всі ті люди, які у нас борються за владу, вони щодо вас кажуть одні і ті самі речі: кордон, кордон, кордон – за "поребрик". Можете скільки завгодно розповідати, як у нас погано, подобається вам чи не подобається, але суть від цього не змінюється. Ви стрілки не пересувайте. Донбас і Крим, а потім поговоримо" – підсумував Цимбалюк.