Палиця: На Банковій блокують призначення виборів міського голови Луцька

Адміністрація Президента блокуватиме вибори мера в Луцьку, доки в місті не змінять секретаря міської ради. Про це в ефірі телеканалу «Аверс» заявив голова Волинської обласної ради, член президії УКРОПу Ігор Палиця.

«Нещодавно народні депутати розповіли мені, що поки в Луцьку не змінять секретаря міськради, Адміністрація Президента не дозволить призначити вибори місцевого мера», – зазначив політик.

Як відомо, секретаря Луцькради переобрали після смерті тодішнього міського голови Миколи Романюка. «На той час у міськраді була створена більшість, яка й підтримала нового секретаря. Проте УКРОП звинуватили в протизаконних методах», – пояснив Ігор Палиця.

Водночас голова Волинської облради підкреслив, що така ситуація не є боротьбою з ним особисто, укропівцями чи головою фракції УКРОП у Луцькій міськраді Ігорем Поліщуком, який з 21 березня по 3 липня 2017 року обіймав посаду секретаря міськради. Це – війна з усім містом, адже Луцьк довірився саме цій команді.

Ігор Палиця нагадав, що свого часу через незрозумілі зміни у виборчому законодавстві до міськради від УКРОПу пройшло лише 15 депутатів, хоча претенденти від політичної сили перемогли в 41 окрузі з 42.

«Лучани вирішили, що містом має керувати депутатський корпус із 42 обранців, у якому був би 41 укропівець. Але через законодавство так не сталося. Коли в Луцькміськраді сформували депутатську більшість та обрали секретаря, УКРОП із цим погодився і не звернувся до судів», – підкреслив політик.

Він також звернув увагу на позитивні зміни в місті за останні півтора року: у Луцьку відремонтували двори, дороги та мости, упорядкували парк ім. Лесі Українки, у який вклали 8 млн грн. Їх надали благодійники після відповідного звернення керівництва міста.

«Кошти надходили й раніше, але в розвиток міста їх не вкладали. Де вони осідали, можна лише здогадуватися. Так само як і про те, чому такими бандитськими методами стара команда хоче повернутися на насиджені місця», – зауважив Ігор Палиця.