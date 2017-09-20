Жоден російський президент не виведе Крим зі складу РФ - екс-канцлер Німеччини

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер переконаний, що жоден російський президент у майбутньому "не виведе Крим зі складу Росії". Про це він заявив у інтерв’ю журналу Stern, передає ЄвроПравда.

Герхард Шредер застеріг перед можливим ризиком "відчуження" між Росією та Німеччиною.

"Через нашу спільну історію багато росіян розчаровані німецьким ставленням, особливо через політику санкцій", - сказав він.

Читайте такожУ Польщі не дозволили виступити "віце-прем’єру" окупованого Криму на засіданні ОБСЄ

За його словами, "Крим був частиною Росії з 18 століття". "Я передбачаю, що не буде жодного президента Росії, який знову виведе Крим зі складу Росії", - заявив Шредер.

Він додав, що у відносинах з Росією Німеччині "не слід керуватися інтересами США, адже США не зацікавлені у сильній Росії".

У розмові Шредер розповів про свої стосунки з Володимиром Путіним, зазначивши, що вони – друзі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії. 18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.