Джемілєв: В окупованому Криму встановлено напівбандитський режим, гірший за радянський

Уповноважений президента у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв заявляє, що кримські татари під натиском репресій змушені залишати півострів і переселятися на материкову частину України.

Про це він заявив, виступаючи на конференції, присвяченій питанням конфліктів і насильства у світі в Братиславі. Тези виступу Джемілєв опублікував у Facebook.

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«Боротьба кримських татар була довгою й наполегливою, але зрештою успішною. Сотні людей пройшли через тюрми і табори, деякі так і закінчили своє життя в тюремних застінках», - нагадав він.

За словами Джемілєва, багато людей, які боролися за повернення на свою батьківщину, так і не побачили її, поховані на чужині.

«Одним із національних героїв кримських татар вважається простий трудівник Муса Мамут, який у 1978 році в Криму на знак протесту проти свавілля радянської влади і не бажаючи піддаватися повторній депортації вчинив акт самоспалення», - нагадав він.

«Але ми з гордістю говоримо, що повернулися на батьківщину завдяки майже півстолітній боротьбі з одним із найбільш могутніх і безжальних режимів, причому не проливши жодної краплі чужої крові», - зазначив Джемілєв.

Уповноважений президента підкреслив, що три роки тому сталася нова катастрофа для кримськотатарського народу.

«Крим окуповано російськими військами й на окупованій території встановлено жорсткий напівбандитський тоталітарний режим. Народ, який багато років боровся проти тоталітарного радянського режиму, знову опинився під режимом, який за деякими своїми ознаками навіть гірший радянського. Народ, який після півстолітньої заслання нарешті повернувся на батьківщину, знову під натиском репресій поступово змушений залишати Крим і переселятися на материкову частину України», - розповів він.

Як повідомлялося, РФ окупувала Крим у 2014 році. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму та Севастополя Росією. Ключові міжнародні організації, в тому числі Генеральна асамблея ООН, засудили дії Росії й назвали анексію та окупацію Криму незаконними.