Турчинов пропонує Ющенку не чекати, поки його виселять з палацу

Турчинов переконаний, що відставки Тарасюка і Гриценка можуть стати додатковою підставою для розпуску парламенту

Один з лідерів фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ переконаний, що відставки міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА та міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА можуть стати додатковою підставою для розпуску парламенту.

В інтерв’ю УНІАН О.ТУРЧИНОВ зазначив, що на сьогодні існує дуже багато підстав для розпуску парламенту, і відставки Б.ТАРАСЮКА та А.ГРУЦЕНКА будуть «101-ю підставою для розпуску парламенту». Він вважає, що розпустити парламент Президент може не чекаючи, відправлять цих міністрів у відставку чи ні. «Я ще раз кажу: підстав для розпуску парламенту більше ніж потрібно – наприклад, нелегітимний уряд. З 20 серпня уряд нелегітимний, і є з цього питання - всі юридичні висновки», - наголосив депутат.

О.ТУРЧИНОВ вважає, що Президентові не потрібно чекати, поки його «виселять з палацу, де він знаходиться, тому, що так, як сьогодні розглядається питання – не всі ж міністри, на кшталт ЛУЦЕНКА, побігли під МОРОЗА і ЯНУКОВИЧА, і саме тому, що ГРИЦЕНКО і ТАРАСЮК цього не зробили, зараз ви бачите - їх готують на винос. І мені здається, що ЮЩЕНКО затягує питання і ставить під сумнів взагалі існування президентського інституту влади», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України підтримала проект постанови про заслуховування 15 листопада звітів міністра оборони України Анатолія ГРИЦЕНКА та міністра закордонних справ Бориса ТАРАСЮКА.

1 листопада прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що у нього існують політичні розбіжності з міністром закордонних справ Б.ТАРАСЮКОМ, але уряд не має права вирішувати питання про доцільність його перебування на посаді міністра закордонних справ.

А.ГРИЦЕНКА представники антикризової коаліції звинувачують у зловживаннях і корупції.