Парубія застукали за викиданням недопалку повз смітник (фото)
16:07, 22 вересня 2017Політика
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Журналіст помітив, як голова парламенту Андрій Парубій біля Верховної Ради викидає недопалок повз урну.
Парубій кинув недопалок на асфальт / фото Максим Савчук, Facebook
Голову Верховної Ради Андрія Парубія застукали за викиданням недопалку повз смітник.
Відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook розмістив журналіст Максим Савчук.
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«Андрій Парубій, я все бачив. Що там із законопроектом 6730 зі штрафами до 1700 гривень за викидання сміття повз урну? Голосувати будете? А головне - виправлятися?», – йдеться в повідомленні журналіста.
Журналіст показав, що смітника на місці викидання недопалку не було / фото Максим Савчук, Facebook
Зазначимо, що згаданий журналістом проект Закону № 6730 з 19 липня перебуває на розгляді в комітеті.
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