Парубія застукали за викиданням недопалку повз смітник (фото)

Голову Верховної Ради Андрія Парубія застукали за викиданням недопалку повз смітник.

Відповідні фотографії на своїй сторінці у Facebook розмістив журналіст Максим Савчук.

Читайте такожДискусії навколо нового закону про освіту носять "спекулятивний характер" - Парубій

«Андрій Парубій, я все бачив. Що там із законопроектом 6730 зі штрафами до 1700 гривень за викидання сміття повз урну? Голосувати будете? А головне - виправлятися?», – йдеться в повідомленні журналіста.

Зазначимо, що згаданий журналістом проект Закону № 6730 з 19 липня перебуває на розгляді в комітеті.