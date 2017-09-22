Суд винесе рішення щодо "прориву Саакашвілі" до України сьогодні о 21.00

Мостиський районний суд Львівської області сьогодні, 22 вересня, о 21.00 винесе рішення у справі щодо незаконного перетину кордону екс-головою Одеської ОГА Міхеїлом Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні суду заявив суддя Юрій Білоус. Після чого суд видалився у дорадчу кімнату.

«Суд йде в дорадчу кімнату для вирішення даного протоколу по суті і рішення буде оголошено сьогодні, о 21.00», - зазначив суддя.

На засіданні присутні адвокати Саакашвілі, сам він на засідання суду не з‘явився.

Читайте такожЛуценко пояснив, що загрожує Саакашвілі за "прорив"

На своїй сторінці у Facebook Саакашвілі повідомив, що «вирішив не скасовувати свої зустрічі з людьми в Черкасах, бо саме цього і прагне влада - вимотати нас судовими справами, щоб у нас не було можливості спілкуватися з народом».

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 204-1 ч.2 КУпАП (незаконне перетинання держкордону). За вчинення такого правопорушення передбачено накладення штрафу у розмірі від 3,4 тис. до 8,5 тис грн.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.

18 вересня Мостиський районний суд Львівської області почав розгляд адміністративної справи щодо незаконного перетину кордону Саакашвілі.