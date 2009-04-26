Юрист Плужнікова заперечує підробку при продажу Інтера

Адвокат Сергій Коннов заперечує факт своєї участі у незаконному продажі телеканалу "Інтер", а також у використанні завідомо підробленої довіреності від екс-власника каналу Ігоря Плужнікова.

Коментуючи у своєму листі до "Дзеркала тижня" інформацію про те, що нібито він підписував угоду про продаж телеканалу від імені спадкоємців Плужнікова, Коннов заявив:

"Насправді я ніколи не підписував (та не укладав) жодних документів про продаж телеканалу "Інтер".

Коннов також заперечив факт використання ним завідомо підробленої довіреності від екс-власника каналу Плужнікова на управління корпоративними правами останнього.

"Насправді Плужніков підписав згадану довіреність особисто 23 травня 2005 року в присутності приватного нотаріуса, який належним чином і засвідчив цю довіреність", - запевнив адвокат.

При цьому він назвав недостовірною інформацію експертів-графологів МВС щодо підробки підпису.

"Тобто якщо підпис (як кажуть "експерти") підроблений, то він "підроблений" особисто Плужніковим, але називати це підробкою - це занадто навіть для сенсаційних публікацій", - наголосив Коннов.

Українська правда