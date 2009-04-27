У Києві без гарячої води - 50 дитсадків, 34 лікарняних заклади і 900 будинків

27 квітня ОАО «Київгаз» в повному обсязі припинив подачу газу на районну котельню «Нивки» та СТ-2, які обслуговує АК «Київенерго». Про це УНІАН повідомили у прес-службі АК "Київенерго", відзначивши, що подачу газу припинено представниками "Київгазу" на підставі боргу "Київенерго" перед ДК «Газ України» за паливо.

Оскільки подача газу до котельних припинена, обладнання автоматично відключає котли для підігріву гарячої води, які знаходяться в роботі.

Припинення подачі газу до районної котельні «Нивки» відбулося о 10.20 та призвело до припинення гарячого водопостачання в Подільському, Святошинському, Шевченківському адміністративних районах міста Києва. Загалом без гарячої води залишилися 372 споживачі, з яких 302 - житлові будинки, 5 лікарняних закладів, 19 дитсадків, 13 середніх шкіл та 33 відомства.

Припинення газопостачання СТ-2 сталося о 10.33. Після перекриття газу гаряче водопостачання припинилося у Подольскому та Оболонському адміністративних районах Києва. Сумарна кількість будинків, які отримували гарячу воду завдяки СТ-2, - 898, з яких 580 – житлові будинки, 29 – лікарняні заклади, 31 дитсадок, 27 шкіл та 231 відомство.

Об’єкти соціальної сфери, окрім гарячого водопостачання, залишились також без опалення. (Не зважаючи на припинення опалювального сезону в столиці, об’єкти соціальної сфери мають тепло, доки керівники закладів не звернуться із заявою про припинення опалення.)

Як заявив комерційний директор АК «Київенерго» Сергій ЧЕХ, борг "Київенерго" перед газопостачальниками наразі складає 487 млн. грн. При цьому, борг міського бюджету перед енергокомпанією, через який "Київенерго" не може розплатитися за паливо, знову наближається до мільярду гривень і становить вже 992 млн. грн. "З оглядом на велику суму боргу КМДА перед "Київенерго", не виключено, що газопостачальні організації посилять обмеження газу, який використовується для гарячого водопостачання в столиці", - сказав С.ЧЕХ.

У "Київенерго" нагадують, що що 21-22 квітня районна котельна «Дніпроводська» також була відключена від газопостачання. Без гарячого водопостачання залишилися 29 житлових будинків та 8 відомчих споруд Оболонського району по вул.: Дніпроводська, 8 Березня, Джерельна, провулок Джерельний, школа та дитсадок.