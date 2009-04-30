Тимошенко зраділа: через рішення КС Ющенко не зможе розпустити ВР

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не бачить жодних підстав, аби говорити про можливість порушення питання щодо розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції, коментуючи рішення Конституційного Суду за поданням Президента щодо повноважень коаліції подавати кандидатуру прем’єр-міністра.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що рішення КС чітко свідчить, що позиція її команди і коаліції була вірною, і коаліція має право вносити нову кандидатуру прем’єр-міністра, але вона не зобов’язана це робити.

«Тобто, якщо є така необхідність, то нова коаліція вносить кандидатуру нового прем’єра, якщо такої немає необхідності і потреби у коаліції, то вона працює з тим урядом, який є. Тому ніяких підстав правових для розпуску парламенту сьогодні не існує», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому прем’єр-міністр висловила впевненість, що такого розпуску не буде.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Президент звернувся до КС з поданням щодо формування уряду після створення нової коаліції.

На думку глави держави, новосформована у Верховній Раді VІ скликання коаліція фракцій БЮТ, НУ-НС, Блоку Литвина мала внести йому нове подання про призначення прем’єр-міністра та пропозиції щодо формування уряду.

Сьогодні, 30 квітня, КС оприлюднив рішення за поданням Президента щодо формування уряду після створення нової коаліції. Згідно з ухваленим рішенням, внесення пропозицій Президенту щодо кандидатури прем’єр-міністра, а також щодо кандидатур до складу Кабінету міністрів належить виключно до повноважень коаліції депутатських фракцій у ВР.