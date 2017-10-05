СБУ видворила з України пропагандиста НТВ й заборонила йому в'їзд на три роки

СБУ видворила з України співробітника російського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева та заборонила в’їзд на три роки. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

«Службою безпеки України прийнято рішення про примусове повернення до РФ пропагандиста російського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що російського громадянина 4 жовтня затримали у Києві працівники поліції за скоєння дрібного правопорушення. Під час встановлення його особи правоохоронці виявили акредитаційне посвідчення фейкового «Міністерства інформаційної політики ДНР», так звану «военную акредитацию».

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«Це стало підставою залучення співробітників СБУ для перевірки затриманого. СБУ встановила, що Немишев з весни 2016 до осені 2017 року «працював» на тимчасово окупованій терористами території України. Він підготував низку брехливих антиукраїнських матеріалів для ЗМІ на замовлення російських кураторів та в інтересах верхівки бойовиків для виправдання та популяризації їх протиправної діяльності в інформаційному просторі», - додали в СБУ.

Крім того, повідомляється, що через діяльність, яка шкодить національним інтересам України, після проведення відповідних процесуальних дій сьогодні, 5 жовтня, о 4.00 ранку Немишева було примусово повернуто до РФ на пункті пропуску «Сеньківка».

«Пропагандисту заборонено в’їзд до України терміном на три роки. Згідно з досягнутими домовленостями та для запобігання штучних звинувачень РФ в псевдоутисках російських журналістів, СБ України поінформувала про цей факт представників міжнародних і вітчизняних громадських об’єднань, що працюють у сфері захисту свободи слова», - підкреслили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, журналіста програми "Центральне телебачення" російського телеканалу НТВ Немишева було затримано вчора, 4 жовтня, під час запису стендапу в центрі столиці.

За інформацією телеканалу НТВ, затриманого допитували в СБУ.