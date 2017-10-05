В СБУ підтвердили затримання пропагандиста з НТВ

Служба безпеки України дійсно затримала журналіста російського пропагандистського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева.

"Служба безпеки України ухвалить законне рішення щодо чергового російського пропагандиста", - написала речниця спецслужби Олена Гітлянська у Facebook.

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Вона ж запропонувала ознайомитися із «творчістю» затриманого і дала посилання на сюжет Немишева, де він розповідає, як українські спецслужби начебто вербують дітей на Донбасі для здійснення диверсій.

Під час перевірки поліцією у В'ячеслава Немишева знайшли акредитацію терористичної організації "ДНР". Через це його запросили на бесіду до Служби безпеки України.

Тим часом, у російській телекомпанії заявляють, що їхній журналіст працював у Києві легально і нічого не порушував.

Нагадаємо, про затримання журналіста російського телеканалу НТВ В'ячеслава Немишева стало відомо увечері 4 жовтня. На телеканалі кажуть, що їхній журналіст виконував у Києві "редакційне завдання".