Україна домовилась із західними партнерами, що Мінські угоди не можуть виконуватися в інтерпретації Путіна - дипломат

Україна домовилась із західними партнерами, що Мінські домовленості не можуть виконуватись в інтерпретації російської сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив юрист-міжнародник, надзвичайний і повноважний посол України, суддя Міжнародного кримінального суду (2001-2005), представник України у Раді ООН з прав людини (2006-2010) Володимир Василенко.

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«В свій час Мінські домовленості були ухвалені в дуже складній ситуації, вони відіграли свою позитивну роль, хоча, з іншого боку, в них Росії вдалося закласти певні положення, реалізація яких підриватиме взагалі державність України і взагалі діяльності України як самостійного суб’єкта міжнародного права», - заявив він.

«Сьогодні вдалося досягти з нашими західними союзниками порозуміння і домовленості про те, що Мінські домовленості не можуть виконуватись механічно, так як заманеться Путіну або російській стороні», - додав Василенко.

Як повідомляв УНІАН, представник України у робочій групі з політичних питань Мінського процесу, екс-посол України в США Олександр Моцик сьогодні заявив, що імовірність розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі невелика, але вона є - не виключено, що Росія на якомусь етапі може піти на компроміс.