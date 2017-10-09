Екс-посол України в США оцінив ймовірність появи миротворців на Донбасі

Імовірність розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі невелика, але вона є – не виключено, що Росія на якомусь етапі може піти на компроміс.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив представник України у робочій групі з політичних питань Мінського процесу, екс-посол України в США Олександр Моцик сьогодні під час прес-конференції у Києві.

«Імовірність (розміщення миротворців ООН на Донбасі), як на мене, не дуже висока, але, з іншого боку, «never say never» – тобто за певних обставин Росія теж може дати своє добро на проведення такої операції. Звичайно, цьому передуватиме дуже складний переговорний процес, тому що сенс у цій миротворчої місії є для нас тільки тоді, коли ми будемо бачити, що вона призведе до тих цілей, які ми ставимо перед собою, а саме – відновлення територіальної цілісності і повного суверенітету над всією окупованою територією на Донбасі… і відновлення суверенітету України над Кримом», - пояснив він.

Моцик також уточнив, що сьогодні «Росія близька до того, щоб на повну силу відчувати санкції», саме тому вона може погодитися на розміщення миротворчої місії на Донбасі.

«Уже зараз Росія думає, як би ці санкції з себе зняти, і в цьому контексті є імовірність того, що вона може на якомусь етапі піти на компроміс, щоб були миротворці на українській території», - сказав дипломат.

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«Імовірність не велика, але вона є…і над цим треба працювати», - резюмував екс-посол.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня президент Петро Порошенко звернувся до Ради безпеки ООН з приводу розгортання миротворчої місії на Донбасі.

Під час виступу на загальних дебатах 72-ї сесії Генасамблеї ООН він наголосив, що миротворча місія ООН повинна бути розгорнута на всій території окупованого Донбасу включаючи кордон. Також Порошенко закликав генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша направити технічну оціночну місію до України, щоб виробити варіанти безпекової і політичної присутності ООН на Донбасі.