"Інфляція планів Маршалла": у ЄК заявили про не дуже високий рівень довіри до України у питаннях фінансування

У Єврокомісії повідомили, що отримали «план Маршалла» щодо України, втім вважають, що ЄК вже має необхідні інструменти для його виконання. Про це повідомив єврокомісар Йоганнес Ган, пише «Європейська правда».

Зокрема, чиновник не дав чітких прогнозів щодо затвердження цього документа та скептично оцінив потребу в його схваленні.

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"Зараз всі і всюди говорять про "плани Маршалла", можна говорити, що є "інфляція планів Маршалла" – є плани для Африки, для України, ще для когось", - сказав він, додавши, що "Я отримав план Маршалла від міністра закордонних справ Литви».

При цьому чиновник зазначив, що у Єврокомісії є інструменти для підтримки України, і запевнив, що гроші будуть виділятися виключно із вимогами проведення реформ.

"Ми готові давати гроші, але не будемо давати їх без чітких критеріїв. Вибачте, що маю це говорити, але рівень довіри не дуже високий, і тому ми платимо, коли щось було зроблено", - сказав Ган, додавши "Україна на 80 місці за привабливістю бізнесу. Тобто Україні є багато що зробити, щоби зробити своє бізнес-середовище більш привабливим".

Як повідомляв УНІАН раніше, у Литві заявили, що підтримують «план Маршалла» для України. Про це заявив спікер Сеймасу Литви Вікторас Пранцкєтіс. За його словами, Вільнюс був й залишається адвокатом України в Євросоюзі та НАТО в контексті, передусім, протидії військовій агресії Росії.

Саме тому й народилися ідея Плану Маршалла, яку ми озвучили та окреслили в Європі та США», - сказав Вікторас Пранцкєтіс, додавши, що ідея знаходить підтримку – як на політичному рівні, так і на рівні фінансування.