Саакашвілі заявив, що Луценко запустив підготовку документів про його екстрадицію до Грузії

Екс-очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі заявив, що генпрокурор Юрій Луценко почав підготовку документів для його екстрадиції до Грузії. Про це Саакашвілі написав у своєму Facebook.

"У ці дні генпрокурор Луценко запустив процес підготовки документів з метою мого арешту та екстрадиції до Грузії за дії періоду мого президентства", - йдеться в повідомленні Саакашвілі в соцмережі.

За словами Саакашвілі, Луценко "реально був найкращим знавцем його справ під час президентства".

Як повідомляв УНІАН раніше, екс-президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил», екс-глава Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє про намір повторно звернутись до Державної міграційної служби України з метою отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту.