У ЦВК розкритикували КС, який не призначив дату виборів Президента

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА критикує Конституційний Суд за невизначення способу обчислення дати виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу після завершекння сьогоднішнього засідання ЦВК.

Відповідаючи на запитання журналістів, коли саме, на його думку, мають відбутися вибори Президента, А.МАГЕРА сказав, що, на жаль, визнавши 25 жовтня 2009 року неконституційною датою проведення президентських виборів, КС при цьому не визначив, як слід обраховувати дату виборів Президента.

«Призначення Конституційного Суду - вирішувати проблеми, а не їх породжувати. Сказавши «А», не сказати «Б» - не кращий вихід із ситуації», - сказав заступник голови ЦВК.

При цьому А.МАГЕРА додав, що ЦВК беззаперечно виконує усі рішення КС, зокрема, рішення про неконституційність проведення президентських виборів 25 жовтня.

Він також відмовився висловити свою позицію щодо того, коли мають пройти президентські вибори.