Політолог про Ющенка, Ульянченко, Балогу, Тимошенко і, особливо, Яценюка

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що призначення Віри УЛЬЯНЧЕНКО на посаду глави Секретаріату Президента свідчить про бажання Віктора ЮЩЕНКА спиратися на перевірених політичних соратників.

Про це політолог сказав у коментарі УНІАН.

“В.ЮЩЕНКО в нинішній ситуації хоче спертися на найближчих перевірених політичних соратників. Він хоче, щоб відносини в команді були для нього комфортні, по сімейному гармонійні, і щоб всі важелі управління були в руках Президента”, – сказав В.КАРАСЬОВ.

Політолог припускає, що Президент вирішив, що команда, в якій існують також й інші центри впливу, в якій ефективність рішень забезпечується різними думками, певними тертями і різними сценаріями й варіантами, себе не виправдовує. “Тому Президент вважає, що сьогодні потрібно, щоб його команда була дуже згуртована і сконсолідована, і саме в цьому він бачить запоруку майбутнього успіху. Президент повертається до перевірених часом політичних соратників, можливо, він не зовсім впевнений, що за цих умов буде виважений, прагматичний курс, але, очевидно, Президент вважає, що зараз вже нічого втрачати – або пан, або пропав”, - зазначив експерт.

Також, на думку В.КАРАСЬОВА, більша частина команди Віктора БАЛОГИ може залишитися у Секретаріаті. “Навряд чи Віра Іванівна буде проводити якусь кардинальну, радикальну реорганізацію. Часу досить мало для того, щоб змінювати повний склад команди”, – заявив політолог.

Він також вважає, що В.УЛЬЯНЧЕНКО буде намагатися знизити “конфліктний заряд” у відносинах команди Президента з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО і особливо з Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ. “ЇЇ завдання – згладити протиріччя, гострі кути у відносинах Президента не тільки з цими політиками, а, можливо, і з деякими бізнес-групами. Важко сказати, наскільки це принесе успіх, тому що команда, яка була створена В.БАЛОГОЮ, була здатна на серйозний креатив і прийняття рішень. Інколи вони не завжди на 100% сприймалися Президентом, але вони приносили свій успіх”, – зазначив В.КАРАСЬОВ.

На його думку, призначивши В.УЛЬЯНЧЕНКО, Президент хоче зменшити будь-які ризики у відносинах із близьким оточенням.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, В.ЮЩЕНКО призначив главою Секретаріату Президента Віру УЛЬЯНЧЕНКО, яка обіймала посаду голови Київської обласної державної адміністрації.