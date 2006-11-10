Один з лідерів БЮТ, голова Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму Микола ТОМЕНКО переконаний, що парламентська опозиція повинна бути єдиною і мати один опозиційний уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ТОМЕНКО сказав в ефірі Рівненської облдержателерадіокомпанії.

Він зазначив, що для влади була б велика розкіш мати два опозиційні уряди, тому завдання для нинішньої української опозиції – бути єдиною в парламенті і мати один опозиційний уряд.

За його словами, Блок Юлії Тимошенко та «Наша Україна» мають спільну стратегію дій, визначену в угоді про демократичну опозицію, але не мають виробленої тактики. А вона, на думку народного депутата, полягатиме в тому, щоб домовлятися про спільні дії в парламенті, зокрема, щодо прийняття законів не консенсусом, а більшістю голосів. Інакше, на думку М.ТОМЕНКА, опозиція не зможе вибудувати систему противаги нинішній владі. Він також вважає, що опозиція та її уряд повинні працювати на випередження, готувати альтернативні законопроекти і пропозиції, щоб можна було ефективніше їх використати у Верховній Раді.

М.ТОМЕНКО також зазначив, що членами тіньового уряду можуть бути не лише представники БЮТу чи «Нашої України», а й інших партнерських політичних сил. За його словами, опозиція також відмовилася від вимоги державного фінансування тіньового уряду, а використовуватиме для цього кошти фракції.