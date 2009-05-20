ВР позбавила Ющенка впливу на кадрові призначення у ФДМУ

Верховна Рада відсторонила Президента від будь-якого впливу на кадрові призначення у Фонді державного майна. Сьогодні був ухвалений в цілому законопроект «Про внесення змін до статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна». Зміни полягають у виключенні з закону абзацу наступного змісту: “Голова Фонду державного майна України призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України”. Разом з тим положення про те, що “Фонд державного майна України підпорядкований, підзвітний і підконтрольний Верховній Раді України” у законі залишається.

У висновку Науково-експертного управління до законопроекту пояснюється, що право Президента подавати до ВР кандидатуру голови ФДМУ суперечило п. 12 частини 1 ст. 85 Конституції України, “за якою призначення та звільнення Голови ФДМ України належить до компетенції Верховної Ради України та відбувається за поданням прем‘єр-Міністра України”.

За прийняття законопроекту висловилися 234 депутати: 151 нардеп із фракції БЮТ, 38 голосів дала НУ-НС, 17 – блок Литвина. Також закон одностайно підтримали усі 27 комуністів. Партія Регіонів дала один голос – Тараса Чорновола.