Керівництво ФПУ причетне до організації терористичних угруповань на Закарпатті й розпродає майно Федерації за безцінь - Кива

Голова Соціалістичної партії України Ілля Кива вимагає провести фінансовий аудит діяльності керівництва Федерації профспілок України, оскільки, за наявною у нього інформацією, один з її керівників причетний до організації діяльності терористичних угруповань у Закарпатській області, а також займається незаконним продажем майна Федерації. Про це політик написав на своїй сторінці у Фейсбук.

"Пора показати народу, як Саєнко виводить гроші ФПУ через свої фірми типу Росичі, Шипшина та Світлиця. І ми будемо вимагати повного розслідування його діяльності правоохоронними органами. Ми вимагаємо провести фінансовий аудит діяльності керівництва Федерації профспілок України. Ви здивуєтеся, коли побачите незаконні продажі санаторіїв і пансіонатів за копійки. Я знаю, хто стоїть за цим чиновником, але мене це не зупинить. Саєнко не врятує жодна дружня до нього ОЗУ! А у мене є достовірна інформація, що він має відношення до організації терористичних угруповань на Закарпатті", - заявив Ілля Кива.

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Також глава Соцпартії додав, що вже підготував відповідні звернення до правоохоронних органів.

"Усі ці факти ми збираємо і передаємо до СБУ, прокуратури і Національної поліції. Для мене Саєнко - це зрадник Батьківщини!...Одне з моїх завдань сьогодні - це показати суспільству й правоохоронним органам схеми, за якими продовжують грабувати нашу країну такі як Саєнко", - написав він.

Політик заявив, що також вимагає перевірити, з якою метою заступник голови ФПУ постійно їздить на територію РФ. "Досі з наших зарплат йдуть відрахування в ці профспілки. А тепер питання: хто всім цим керує? На чолі структури досі стоять люди, які були призначені ще за часів Пшонки та Януковича. Ви подивіться, куди їздить заступник голови Федерації Володимир Саєнко, на якому «висить» три незакриті кримінальні справи. І дійсно, куди сьогодні можна літати з Києва через Мінськ? Тому я і звернувся із заявою в Нацполіцію з проханням роз'яснити, на якій підставі справи проти Саєнка не розслідуються? Чому ця особа має можливість безперешкодно мотатися в Москву зі звітами до Пшонки? Що спільного у цього діяча з ФСБ і як довго він на них працює", - заявив Ілля Кива.