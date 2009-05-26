Тимошенко на солдатській кухні варить політичний капітал?

Міністерство оборони України у судовому порядку захищатиме ділову репутацію, яка була піддана сумніву звинуваченнями Головного контрольно-ревізійного управління у наявних корупційних діях та зловживаннях в системі організації харчування військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор Департаменту державних закупівель та ресурсного забезпечення Міноборони Василь БАРТКІВ на нараді з питань організації та забезпечення харчування військовослужбовців, яка проходить сьогодні у військовому відомстві під головуванням міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА.

За словами В.БАРТКІВА, висновки ї звинувачення ГоловКРУ щодо зловживань в системі організації харчування військовослужбовців ЗСУ є безпідставними та некомпетентними.

«Таким чином, ГоловКРУ безпідставно висуває звинувачення Міноборони щодо збільшення витрат на харчування. Думаю, що найкращий шлях – звернутися до суду, де захистити честь та ділову репутацію», - наголосив директор профільного департаменту Міноборони.

На його думку, на першому місці у цій масштабній інформаційній кампанії є не захист інтересів солдата.

«Скоріше, це демонстрація, як на солдатській кухні можна наварити політичний капітал», - зазначив В.БАРТКІВ, додавши, що ця інформаційна атака дискредитує військове відомство, саму "нову систему організації харчування, яка хоч трохи наближає українську армію до європейських стандартів, створює для військовослужбовців більш комфортні умови служби та дає їм можливість займатися військовою справою, а не тренуватися чистити картоплю".