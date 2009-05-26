Ющенко зрозумів завдання Тимошенко: мати уряд порожніх крісел
Подання на звільнення Єханурова не буде
Президент України Віктор ЮЩЕНКО не має наміру вносити до Верховної Ради подання на звільнення міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції у Коростені Житомирської області.
“Ні, не буду вносити”, - сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, “крім політичної атаки, крім кадрової війни, тут нічого немає”.
Президент зазначив, що Ю.ЄХАНУРОВ завжди віддано працював у Міністерстві оборони, він є принциповою людиною. Тому, зазначив глава держави, атака на міністра оборони під приводом якихось порушень – це захід незаконний.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що завданням прем’єр-міністра є мати уряд “порожніх крісел, коли усі виконувачі обов’язків і одне соло”.
За словами Президента, неможливо вибудувати механізм ухвалення державних рішень, коли намагаються звільнити усіх провідних міністрів.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО підписала та направила Президенту подання з проханням про відставку Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони.