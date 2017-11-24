У СБУ пояснили, чому видворили представника Кадирова до Росії

Служба безпеки України примусово повернула до Росії громадянина Російської Федерації, який тривалий час відповідав за реалізацію в Україні політики президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці встановили, що після Революції гідності чоловік покинув територію нашої держави та перебував у Грозному. Наприкінці вересня іноземець повернувся в Україну, використовуючи новий паспорт громадянина РФ із зміненими установчими даними», - йдеться в повідомленні.

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Оперативники спецслужби задокументували, що під час незаконного перебування в Україні громадянин РФ, зокрема, збирав відомості про діяльність проукраїнських вихідців із Чеченської Республіки, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

«Оскільки дії іноземця загрожували національній безпеці України ‒ він грубо порушив законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, здійснюючи перетин державного кордону України та перебуваючи на території нашої держави з документами, що оформлені на установчі дані іншої особи, стосовно нього було прийнято рішення про примусове повернення до Росії», - наголосили в СБУ.

Як повідомляли ЗМІ, спецназ СБУ затримав повноважного представника глави Чечні в Україні Рамзана Цицулаєва і відвіз його до кордону з Росією, де росіяни його затримали і заарештували.