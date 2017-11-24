Спецназ СБУ затримав представника Кадирова та відвіз його до кордону з Росією - ЗМІ

Спецназ СБУ затримав повноважного представника глави Чечні в Україні Рамзана Цицулаєва і відвіз його до кордону з Росією, де росіяни його затримали і заарештували, передає "Українська правда".

Читайте такожТеракти в Україні: диверсії проти українців, "рука Кремля" або " бізнес-розборки авторитетів (відео)

На початку жовтня цього року СБУ затримала Цицулаєва у Києві в ресторані "Казбек". Його зв'язали і відвезли до російського кордону, сказало джерело. "Росбалт" пише, що на кордоні Цицулаєва вже чекали російські оперативники. Видання зазначає, що "за офіційною версією" Цицулаєва затримали в Брянській області на кордоні з Україною.

Джерела видання вважають, що він комусь "перейшов дорогу" в Україні і його вирішили видати Росії, щоб "прибрати з дороги".

За інформацією "Росбалта", Рамзан Цицулаєв знаходиться в московському СІЗО "Матроська тиша", йому пред'явлені звинувачення в шахрайстві і застосування сили до представників влади. Крім того, його нібито можуть оголосити у викраденні і здирництві.

Офіційні джерела не повідомляють про арешт Рамзана Цицулаєва. Зокрема прес-секретар СБУ Олену Гітлянську сказала УП, що не знає про цю справу і пообіцяла пізніше прокоментувати цю інформацію.

За даними ЗМІ, Рамзана Цицулаева розшукують після того, як в листопаді 2014 року його невдало спробували затримати в ресторані готелю "Золоте кільце". Родичі і охоронець завадили поліцейським і пізніше були засуджені, а сам Цицулаев зник.

З 2011 року він був представником глави Чечні Рамзана Кадирова в Україні. У травні 2014 він брав участь у визволенні журналістів LifeNews, затриманих Національною гвардією.