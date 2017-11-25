Відносини України і Польщі ускладнилися через конфлікт пам’яті - польський науковець

Директор Центру східних досліджень у Варшаві Адам Ебергардт, очікує від України більшого розуміння по відношенню до польських справ. Так він відреагував на слова прем’єр-міністра Польщі Беати Шидло про необхідність для України продемонструвати власне прагнення «внести ясність щодо різниць та історичних подій», передає Польське радіо.

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За оцінкою Ебергардта, польсько-українські відносини дуже складні через конфлікт пам’яті: «Не йдеться про те, що Польща хоче облаштовувати українські відомства, що ми маємо бажання впливати на те, як виглядає українська політика. Але ми очікуємо певного розуміння, мінімального розуміння по відношенню до Польщі».

Адам Ебергардт висловив побоювання щодо того, чи здатна Україна, в якій відбувається процес трансформації, і яка шукає героїв для визначення власної ідентичністі, відповісти на польські потреби. Він підкреслив, що не всі постаті, яких східні сусіди Польщі вважають героями, можуть бути визнані такими самими у Польщі.