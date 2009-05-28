Кучма боїться, що від уряду Тимошенко залишилася одна вивіска
Як можна працювати без половини міністрів?
Колишній Президент України Леонід КУЧМА піддав критиці уряд Юлії ТИМОШЕНКО за відсутність антикризової програми.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Дніпропетровську на прес-конференції в рамках зустрічі ділових кіл України і Польщі за участю екс-президентів України і Польщі Л.КУЧМИ і Олександра КВАСНЕВСЬКОГО.
За словами Л.КУЧМИ, він не розуміє, як може працювати уряд «без половини міністрів, без міністра фінансів».
«Боюсь, що вивіска є, а уряду немає. Немає злагодженої роботи Кабінету міністрів. Уряди інших країн ухвалили по десятку антикризових програм. Та ж Росія, Німеччина, Велика Британія. А в Україні такої програми досі немає», - наголосив Л.КУЧМА.
Він також повідомив, що хотів би бачити і на посаді Президента, і в парламенті, і в уряді нові обличчя.
«Я до одного закликаю: дай Бог нам добавити розуму, коли будемо вкидати бюлетені на майбутніх виборах», - сказав Л.КУЧМА.
В той же час він ухилився від відповіді на запитання, чи планує балотуватися на майбутніх президентських виборах