Прогноз від Акімової: сплеск інфляції станеться восени

Народний депутат України, міністр економіки опозиційного уряду Ірина АКІМОВА (фракція Партії регіонів) прогнозує зростання інфляції восени.

Про це вона заявила в інтерв`ю журналістам.

За її словами, в квітні спостерігалося невелике зниження інфляції. Вона наголосила, що це тимчасове явище. І.АКІМОВА прогнозує, що «сплеск інфляції відбудеться восени».

За її словами, чинниками, які спровокують це зростання, буде збільшення дефіциту бюджету і його інфляційне покриття, а також можлива девальвація гривні, якщо банківську сферу не буде стабілізовано.

За її словами, на зростання інфляції також може вплинути підвищення комунальних платежів, яке відкладено на майбутнє. Оцінюючи результати економічної роботи уряду, І.АКІМОВА наголосила, що падіння промисловості становить 32% цього року. За її словами, за оцінками експертів, в першому кварталі рівень ВВП знизився на 23-25%. Вона наголосила, що на сьогодні урядом засекречена інформація про показники ВВП. Депутат повідомила, що кількість проблемних банків на сьогодні зростає і вже становить – 15. Вона також додала, що зросла кількість «проблемних кредитів у портфелі банків» до 15-20%.

І.АКІМОВА наголосила, що показник реальної заробітної плати за чотири місяці цього року знизився на 10%, а заборгованість із заробітної плати зросла на 1,5 млрд. грн.