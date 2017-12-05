Прокуратура порушила справу проти депутатів, які заважали правоохоронцям затримати Саакашвілі

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання народними депутатами діям правоохоронцям, які затримували екс-голову Одеської облдержадміністрації, лідера партії “Рух нових сил” Міхеїла Саакашвілі. Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

«Внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо перешкоджання народними депутатами України діям правоохоронців під час сьогоднішніх подій (затримання Саакашвілі – УНІАН). Кваліфікація – ч. 2 ст.343 ККУ», - заявила вона. (Ст. 343 – «Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу» - УНІАН).

Максимець зауважила, що розслідування доручено Головному управлінню СБУ в місті Києві та Київській області.

Читайте такожПосольство США відреагувало на ситуацію довкола Саакашвілі у центрі Києва

«В ході досудового розслідування будуть встановлюватись всі учасники вказаних подій і відповідно буде дана правова оцінка», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.