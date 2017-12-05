Голова Нацполіції застеріг прибічників Саакашвілі, нагадавши про вибух на Грушевського

15:53, 05 грудня 2017
Політика
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Він застеріг від провокацій і нагадав, що в кінці серпня через вибух гранати на Грушевського постраждали люди.

фото УНИАН

Голова Національної поліції Сергій Князєв звернувся до учасників мітингу на підтримку Міхеїла Саакашвілі під Верховною Радою. Про це він пише у Facebook.

Читайте такожПосольство США відреагувало на ситуацію довкола Саакашвілі у центрі Києва"Звертаюсь до учасників мітингу, який відбувається на площі Конституції у Києві… Нагадую про ситуацію, яка трапилася 24 серпня цього року по вулиці Грушевського, коли радикально налаштовані молодики застосували бойову гранату. Було поранено троє осіб", - зазначив Князєв.

За його словами, поліція застерігає від будь-яких провокативних дій з боку "активно налаштованих громадян".

"Можливі провокації, як до самих учасників мітингу, так і щодо перехожих… Закликаю громадян дотримуватися закону, а поліція у свою чергу забезпечить охорону публічної безпеки під час масових заходів", - додав очільник Нацполіції.

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