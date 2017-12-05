Голова Нацполіції застеріг прибічників Саакашвілі, нагадавши про вибух на Грушевського

Голова Національної поліції Сергій Князєв звернувся до учасників мітингу на підтримку Міхеїла Саакашвілі під Верховною Радою. Про це він пише у Facebook.

Читайте такожПосольство США відреагувало на ситуацію довкола Саакашвілі у центрі Києва"Звертаюсь до учасників мітингу, який відбувається на площі Конституції у Києві… Нагадую про ситуацію, яка трапилася 24 серпня цього року по вулиці Грушевського, коли радикально налаштовані молодики застосували бойову гранату. Було поранено троє осіб", - зазначив Князєв.

За його словами, поліція застерігає від будь-яких провокативних дій з боку "активно налаштованих громадян".

"Можливі провокації, як до самих учасників мітингу, так і щодо перехожих… Закликаю громадян дотримуватися закону, а поліція у свою чергу забезпечить охорону публічної безпеки під час масових заходів", - додав очільник Нацполіції.