Саакашвілі затримали в квартирі високопосадовця Нацполіції - ЗМІ

Одіозного політика Міхеїла Саакашвілі затримали в квартирі чинного поліцейського Юрія Покиньбороди. Про це повідомляють джерела ТСН.uа в правоохоронних органах.

Полковник Покиньборода є колишнім начальником головного управління Національної поліції у Луганській області. Він обіймав цю посаду з жовтня по травень 2015 2016 років. Після цього Покиньбороду призначили на посаду керівника управління одного з департаментів Національної поліції України.

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Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю ввечері, 8 грудня, силовики затримали екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі в квартирі одного з його прихильників.

Прихильники Саакашвілі зібралися під управлінням СБУ, куди його доставили. Будівлю оточили силовики, приїхав автобус з Нацгвардією.

Нагадаємо, 6 грудня стало відомо, що Генеральна прокуратура України оголосила Саакашвілі в розшук за трьома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, йому інкримінують замах на злочин (ч. 1 ст. 15), злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осіб, якщо його спільно вчинили декілька осіб (дві або більше) (ч. 2 ст. 28), сприяння учасникам злочинних організацій та приховування їх злочинної діяльності (ч. 2 ст. 256).