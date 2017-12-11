Яценюк в суді розповів про останню розмову з Януковичем

У понеділок, 11 грудня, в Оболонському районному суді проходить засідання по справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Для показів в суд викликали Арсенія Яценюка.

Він розповів, що в останній раз з Януковичем спілкувався 22 лютого 2014 року. Це була телефонна розмова, передає 24 канал.

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"Це був телефонний дзвінок. Здійснювався з приміщення голови Верховної Ради. З мобільного телефону. Це був мобільний телефон когось із членів "Партії регіонів". Тоді особисто розмовляв з Віктором Януковичем щодо його подальших дій з приводу кризи", — розповів Арсеній Яценюк.

При цьому на уточнююче питання, чи не намагався з ним Віктор Янукович поспілкуватися пізніше, Арсеній Яценюк запевнив, що розмова 22 лютого була останньою між ними.