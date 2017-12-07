На суді щодо держзради Януковича пропонують допитати понад 100 топ-чиновників: серед них Турчинов і Аваков

Прокурор Руслан Кравченко у клопотанні про допит свідків сторони обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення екс-президентом Віктором Януковичем державної зради наполягає на виклику ряду високопосадовців, серед яких секретар РНБО Олександр Турчинов і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне клопотання прокурор оголосив на засіданні Оболонського районного суду Києва, який розглядає справу.

Загалом прокурор назвав понад 100 прізвищ.

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Серед них Аваков, народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, народний депутат Юрій Мамчур, який на час захоплення Росією Криму був командиром українських військових льотчиків у аеропорту «Бельбек».

Окрім того, прокуратура хоче запросити в суд колишнього міністра внутрішніх справ за часів Януковича Анатолія Могильова (під час анексії Криму він обіймав посаду голови Ради міністрів АРК).

Також прокурори просять викликати в суд екс-голову СБУ Валентина Наливайченка, віце-прем’єр-міністра за часів Януковича Володимира Семиноженка, колишнього виконуючого обов’язки міністра оборони Ігоря Тенюха, Турчинова, який після втечі Януковича виконував обов’язки президента, а також колишнього прем’єр-міністра Арсенія Яценюка.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.