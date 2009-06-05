Колесников запропонував Тимошенко перевести Луценка в Укрспирт

Партія регіонів категорично наполягає на тому, щоб Юрій Луценко не був учасником коаліції. Про це повідомляє "Українська правда". Вимога періодично виникає за переговорним столом. Регіонали наполягають на тому, щоб Луценко звільнив міністерське крісло.

"Юлія Володимирівна, якщо ви турбуєтеся про долю Луценко, то ми за рахунок квоти Партії регіонів можемо запропонувати йому очолити "Укрспирт", - запропонував Борис Колесников під час чергових спроб Тимошенко нав`язати кандидатуру його заклятого ворога.

На запитаня Тимошенко "Чому?" Колесников відповів: "Тому що він головний дегустатор в нашій країні!"

За останньою інформацією, Юлії Тимошенко вдалося відстояти керівника МВС в обмін на те, що Луценко введе в майбутній мега-союз як мінімум 10 членів своєї групи.

Як альтернатива, МВС може очолити Олександр Турчинов або людина, рекомендована регіоналом Миколою Джигою. Правда, останній випадок означатиме, що МВС стає квотою Януковича, а це тягне за собою перегляд вже узгодженої Конституції.