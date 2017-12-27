Адвокат Януковича звинувачує командувача ВМС України в здачі Криму росіянам

Адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого обвинувачують у державній зраді, Віталій Сердюк в ході допиту звинуватив командувача Військово-морськими силами України Ігоря Воронченка в тому, що це він, а не його підзахисний винен в тому, що росіяни анексували Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, допит Воронченка проходить в дуже емоційній обстановці.

Адвокат Віталій Сердюк декілька разів ставив питання Воронченку, чому він, як командир військової частини на той час, не вжив заходів для упередження її захоплення та в цілому — чому він і його підлеглі не протидіяли агресії росіян.

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На ці закиди Воронченко відповів, що фактично Збройні сили України не мали змоги в той час протидіяти анексії, оскільки впродовж 2010-2012 років було змінено порядок командування військовими формуваннями ЗСУ в Криму і всі накази могла віддавати одна людина — командувач Військово-морськими силами. Також він додав, що росіяни, готувалися до анексії ще у січні 2014 року: суттєво посилили спою присутність на півострові, запаслися паливно-мастильними матеріалами а також впродовж зими 2014 року посилили своє пересування по півострову без узгодження з українською стороною.

Крім того, Сердюк запитував у Воронченка, чому ЗСУ у Криму визнали Турчинова як головнокомандувача при тому, що Януковича на переконання Сердюка не був усунутий з посади президента у конституційний спосіб.

Головуючий по справі суддя Владислав Дев’ятко зауважив на це, що йому не відомо, щоб Воронченко колись обіймав посаду судді Конституційного Суду, а відтак він не може давати оцінку актам прийнятим парламентом, зокрема і призначенню Олександра Турчинова виконуючим обов’язки президента.

Також Воронченко додав, що під час анексії він не отримував наказ застосовувати зброю, а лише привести її у бойову готовність, що і було зроблено.