Командувач ВМС сподівається повернути захоплені у Криму кораблі через міжнародні суди

Про це командувач Військово-Морських сил Збройних сил України віце-адмірал Ігор Воронченко сказав в інтерв'ю "5-му каналу", яке вийшло в ефір 27 лютого.

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Таким чином він прокоментував те, чи є ще шанси, так чи інакше повернути з окупованого Криму захоплені Росією кораблі Військово-Морських сил України не "у вигляді металобрухту".

"На жаль, там практично залишився увесь бойовий склад кораблів, за винятком нашого флагману СДК "Юрій Олефіренко". Були подані нашим Міністерством закордонних справ відповідні позови, і нещодавно до нас приїжджала ціла група з Міністерства юстиції щодо подання позову до міжнародних судів. Ці всі питання опрацьовуються, і я впевнений, що доведемо до логічного кінця", - сказав віце-адмірал.

Також він сказав, що у 2014 році при виведенні Військово-Морських сил з Криму з початком російської анексії вийшло приблизно 2400 осіб, що складає 25% від усього особового складу ВМС України.

Раніше Ігор Воронченко повідомив, що кораблі Військово-морських сил України, які залишилися в окупованому Росією Криму, розбирають на запчастини.