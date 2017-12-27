У суді в справі про держзраду Януковича почався допит командувача ВМС Воронченка

В Оболонському райсуді Києва почалось чергове засідання в справі про вчинення державної зради екс-президентом Віктором Януковичем, як свідка допитують командувача Військово-морськими силами (ВМС) України Ігоря Воронченка.

Читайте такожКомандувач ВМС сподівається повернути захоплені у Криму кораблі через міжнародні судиЯк передає кореспондент УНІАН, Воронченко розповів, що росіяни під час анексії Криму пропонували йому зрадити присязі, перейти на сторону Росії, а за це обіцяли квартиру в Ростові та посаду в збройних силах Росії.

Окрім того, Воронченко розповів, що росіяни вдавалися до підробок наказів вищого командування Збройних сил України. Зокрема, він отримав наказ нібито від тодішнього міністра оборони Ігоря Тенюха про здачу зброї, однак розпізнав, що цей наказ підроблений і не виконав його.

На момент анексії Криму Воронченко обіймав посаду заступника командувача військ берегової охорони. Також він заявив на суді, що від розвідки дізнався ще на початку січня, що росіяни готуються напасти на Крим.

Також слід додати, що в даній справі у Януковича з’явився ще один адвокат – Богдан Біленко. Він склав присягу і долучився до засідання на самому його початку.

Довідка УНІАН. Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушенні порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу.

29 червня 2017 року колегія Оболонського райсуду Києва задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.