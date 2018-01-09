Відомий український письменник розповів, через що Яценюк завоював тотальну ненависть суспільства

Дії Яценюка як прем’єра були правильними, адже він завоював тотальну ненависть суспільства. Таку думку висловив український письменник, перекладач Юрій Андрухович в ефірі програми «HARD з Влащенко» на телеканалі ZIK.

Ведуча програми заначила, що колись письменник симпатизував Арсенію Яценюку і казав, що це найбільш екзотичний прем’єр, який був в Україні. З огляду на всі події, які відбулися, чи вважає так письменник і дотепер?

«Я не думаю, що Яценюк – це забута особа. Я майже переконаний, що відбудеться якесь його повернення. Мені здається, що на тому етапі він виконав все, що мав виконати прем’єр у кризовій ситуації», – певен Андрухович.

Зокрема, зауважує письменник, Яценюк завоював тотальну ненависть своїми діями, що означає, що його дії були правильними.

«Ненависть – це така відповідь соціуму на непопулярні кроки, які були необхідні, і які хтось мав виконати. Адже, як зазначають класики, тільки тоді успішний реформатор, коли люди перестають з ним вітатися і переходять на інший бік вулиці», – вважає Андрухович.