Розенблат позивається проти України у ЄСПЛ (документ)

Народний депутат України Борислав Розенблат подав позов проти України до Європейського суду з прав людини.

Як повідомляє «Українська правда», адвокат Розенблата Олексій Шевчук надав відповідь ЄСПЛ про отримання звернення.

"Сьогодні Європейський суд почав офіційні процедури за скаргою Розенблата. Є провадження Розенблат проти України. Там системно зібрані всі порушення профільної конвенції від незаконної прослушки народного депутата з порушенням регламенту Верховної Ради до легалізації ручним суддею угорського літака. Нехай з цієї правовою порнографією України розбирається незалежний орган Європи", - розповів Шевчук.

Щодо угорського літака адвокат пояснив, що мова йде про «незаконний арешт народного депутата зі стрибками молодих детективів по злітній смузі з рішенням не глави прикордонної служби, а керівництва НАБУ».

Читайте такожНАБУ перевіряє наявність у Розенблата німецького громадянстваЯк повідомляв УНІАН, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали сімох осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину.

За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів. Встановлена ймовірна причетність Розенблата (виключений із фракції «БПП») та Максима Полякова («Народний фронт»). 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на їх затримання та арешт.

Розенблат підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»), ч. 2 ст. 369-2 («Зловживання впливом») Кримінального кодексу України.

18 липня Солом’янський райсуд Києва призначив Розенблату запобіжний захід у вигляді 7 млн грн застави і заборонив без дозволу слідчого залишати Київ або Житомир. Крім того, суд задовольнив інші умови, про які просили прокурори, а саме - зобов’язав Розенблата носити електронний пристрій контролю, здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи, які дають право в’їзду/виїзду з України. 19 серпня суд продовжив Розенблату термін виконання процесуальних зобов'язань у рамках запобіжного заходу до 17 жовтня.

8 грудня Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Розенблат просив суд визнати протиправними дії НАБУ, які були погоджені із прокурорами САП щодо проведення стосовно нього оперативно-розшукових дій.

14 грудня Солом’янський суд частково задовольнила клопотання захисту Розенблата про зміну запобіжного заходу. Йому дозволили вільно пересуватися країною.