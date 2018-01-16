Парубій закликав нардепів сконцентруватися для ухвалення закону щодо Донбасу вже сьогодні
Наразі народними депутатами розглянуто 343 із 673 поправок до законопроекту про реінтеграцію Донбасу.
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав народних депутатів сконцентруватися, щоби сьогодні ухвалити закон про деокупацію Донбасу.
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Як передає кореспондент УНІАН, Парубій зазначив, що згідно з регламентом ВР він змушений завершити розгляд поправок до законопроекту «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163).
Він нагадав, що на ранковому засіданні було розглянуто 343 поправки, тому вечірнє засідання розпочнеться із розгляду поправки №344.
Як відомо, до законопроекту надійшло 673 поправки.
Вечірнє засідання парламенту триває з 16 до 18 години.