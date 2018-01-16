Парубій закликав нардепів сконцентруватися для ухвалення закону щодо Донбасу вже сьогодні

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закликав народних депутатів сконцентруватися, щоби сьогодні ухвалити закон про деокупацію Донбасу.

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Як передає кореспондент УНІАН, Парубій зазначив, що згідно з регламентом ВР він змушений завершити розгляд поправок до законопроекту «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» (реєстраційний номер 7163).

Він нагадав, що на ранковому засіданні було розглянуто 343 поправки, тому вечірнє засідання розпочнеться із розгляду поправки №344.

Як відомо, до законопроекту надійшло 673 поправки.

Вечірнє засідання парламенту триває з 16 до 18 години.