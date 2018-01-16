"Про Росію з любов'ю": в Україні розширили список видань, які не можна ввозити з РФ

Державний комітет телебачення і радіомовлення України вніс чотири книги до переліку видавничої продукції, що заборонена до ввезення в Україну з території Російської Федерації.

Про це УНІАН повідомив начальник управління дозвільної процедури та контролю за розповсюдженням видавничої продукції Держкомтелерадіо Сергій Олійник.

Зокрема, це книги "Дочь Ленина – Взгляд на историю…", "Записки реаниматолога", "Две жены для Святослава", "Большая книга мудрости победителей". Усі чотири книги вироблені в Російській Федерації, а надрукувало їх видавництво ТОВ "Форс Україна".

Олійник пояснив, що дозвіл на ввезення книги "Дочь Ленина – Взгляд на историю…" не надано через позитивне "зображення діячів більшовицької Росії". "Там в позитивному ключі зображуються діячі більшовицької Росії – Ленін, Троцький і так далі", - заявив він.

За словами Олійника, у книзі "Записки реаниматолога" в позитивному контексті зображуються сучасні політичні діячі Російської Федерації, зокрема, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який керує війною Росії проти України на Донбасі.

"Две жены для Святослава" – доволі така невинна книга, хоча вона така за змістом, сумнівна. Історичне фентезі. Але на обкладинці слоган: "О России с любовью". Особисто я не вважаю, що ми повинні пропагувати любов до Росії в Україні. І експертна рада підтримала нашу думку, вирішила, що цього достатньо, щоби її не ввозити. "Большая книга мудрости победителей" - вона така доволі масштабна книга. Там оповіді про історичних діячів, зокрема про російських монархів, які, скажімо так, зробили Україні багато зла", - продовжив Олійник.

Читайте такожВ Україні набув чинності новий порядок ввезення видавничої продукції з РФ

Також він уточнив, що "Большая книга мудрости победителей" була внесена у перелік наказом від 5 січня 2018 року, а три інші - від 4 січня.

Водночас Олійник повідомив, що всього Держкомтелерадіо з початку дії нинішньої дозвільної процедури (з травня 2017 року) надало дозвіл на ввезення майже 9 тис. книг.

"Ми дали близько 9 тис. дозволів з початку дії дозвільної процедури з 20-х чисел травня до кінця року. Інші 25 – відмови", - сказав Олійник.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня 2017 року набула чинності постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання видачі (відмови у видачі, анулювання) дозволу на ввезення видавничої продукції, що має походження або виготовлена та/або ввозиться з території держави-агресора, тимчасово окупованої території України». Згідно із постановою, у разі виявлення Держкомтелерадіо ознак невідповідності книг критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України, документи передаються на розгляд експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України. Саме рішення експертної ради є підставою для надання дозволу або відмови.

1 січня 2017 року набрав чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту». Відповідно до закону, не може бути ввезена на митну територію України видавнича продукція, яка за своїм змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади.

Разом з тим не може ввозитися продукція, яка пропагує війну, вчинення терористичних актів; пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їхню символіку; розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу; посягає на права і свободи людини.

Не підлягає ввезенню на територію України продукція, яка пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України; використовує шаржування державних символів України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-якому вигляді.

Не потребує отримання дозволу на ввезення видавнича продукція, що ввозиться громадянами в ручній поклажі або супроводжуваному багажі загальною кількістю не більше 10 примірників.