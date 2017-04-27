Держкомтелерадіо розробив рекомендації для підготовки рецензій російських видань

Державний комітет телебачення і радіомовлення наказом затвердив рекомендації з підготовки рецензії щодо оцінки та характеристики змісту видання, яке має походження або виготовлене та/або ввозиться з території РФ, тимчасово окупованої території на митну територію України.

Як повідомили у прес-службі Держкомтелерадіо, суб’єкти господарювання надаватимуть такі рецензії разом з примірником видання для отримання дозволу на ввезення видавничої продукції.

Рекомендації розроблено відповідно до статті 281 Закону України «Про видавничу справу».

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У рекомендаціях зазначено, що рецензування видань можуть виконувати фахівці (експерти), які є членами всеукраїнських творчих спілок, науковими, науково-педагогічними працівниками вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.

«Рецензія має містити неупереджений висновок щодо змісту видання та його відповідності або невідповідності критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України», - йдеться у повідомленні.

Рецензія складатиметься державною мовою в стислій формі та має бути скріплена підписом рецензента та печаткою установи (організації), у якій він працює, а також засвідчена підписом власника прав на видання.