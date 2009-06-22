Литвин називає лицемірством вимогу Партії регіонів

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН називає лицемірством вимогу фракції Партії регіонів розглянути наступного тижня антикризову програму уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Рівненській області, коментуючи рішення опозиційного уряду щодо необхідності на наступному пленарному тижні (який розпочинається у вівторок – УНІАН) розглянути антикризову програму та зміни до бюджету-2009.

В.ЛИТВИН підкреслив, що неодноразово на Погоджувальній раді пропонував включити до порядку денного Верховної Ради розгляд антикризової програми уряду, але Партія регіонів «пропонувала зняти це питання з розгляду, бо вони домовлялися про те, як далі спільно працювати». (Йдеться про переговори фракції ПР та БЮТ щодо створення коаліції – УНІАН).

«Зрозуміло, що під новий розклад їм була не потрібна жодна програма», - підкреслив спікер. В.ЛИТВИН додав, що також ПР і БЮТ не підтримували пропозицій щодо якнайскорішого розгляду питання про основи бюджетної політики. «Якщо вони зараз прозріли, то це свідчить про лицемірство, а не принципову позицію», - заявив голова ВР.

Крім того, В.ЛИТВИН пропонує Партії регіонів висунути свого кандидата на посаду міністра із соціальної політики, котрий би втілював ті пропозиції, які сьогодні розробляє Партія регіонів. За його словами, наполягання на необхідності збільшення прожиткового мінімуму до 800 грн. і приведення мінімальної заробітної плати до цього рівня мають бути обґрунтовані статтями надходжень до бюджету. За його словами, йдеться про те, що має бути запропоновано не тільки збільшення витрат з бюджету, але й джерела, звідки ці кошти братимуться. Спікер додав, що фракція ПР, можливо, запропонує ці кошти взяти «зі своїх прибутків, можливо, олігархи поділяться і дадуть людям». За словами В.ЛИТВИНА, в ситуації, «коли люди збідніли», ці соціальні пропозиції - «це демонстрація гри на настроях людей і це небезпечна гра».