Рада оголосить про завершення сьомої сесії
10:02, 19 січня 2018Політика
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Жодних законопроектів у сьогоднішньому порядку денному не стоїть.
Сьогодні пройде Година запитань до уряду / фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада України має оголосити про завершення сьомої сесії.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним передбачається з 10.00 до 11.00 провести Годину запитань до уряду.
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Після цього 30 хвилин відводиться на оголошення депутатських запитів, а далі відбудуться виступи депутатів з різних питань.
Вже після цього передбачається оголошення про завершення сьомої сесії.
Жодних законопроектів у сьогоднішньому порядку денному не стоїть.
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