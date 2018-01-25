Клімкін виступив за обмеження права вето постійних членів Радбезу ООН

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступає за обмеження права вето постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою унеможливлення блокування роботи Радбезу країнами, зокрема Російською Федерацією, які виступають агресорами проти інших країн.

Про це йдеться у його статті "Два роки спротиву дипломатичним гопникам", опублікованій на сайті видання "Європейська правда". "Абсолютно неприпустимою є ситуація, коли постійний член Ради безпеки застосовує право вето, щоб зробити непідсудною власну агресію проти інших суверенних країн (Росія заветувала дві важливі резолюції: про ситуацію в Криму в березні 2014 року та про створення трибуналу з розслідування збиття малайзійського пасажирського лайнера МН17 у липні 2015 року)", - наголосив міністр.

"Немає в світі такого суду, де б підсудний водночас входив до складу суддівської колегії, але подібний абсурд маємо в головному органі планетарної безпеки! Необхідно, отже, знайти такий механізм, який би унеможливлював блокування роботи Ради безпеки й давав їй можливість знайти управу на агресора, навіть якщо він є постійним членом самої Ради", - заявив Клімкін.

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"На мою думку, перше, що слід невідкладно зробити, це обмежити право вето для того постійного члена РБ, який сам є стороною обговорюваного конфлікту", - зауважив глава МЗС.

За його словами, для цього є правова підстава у Статуті ООН, а саме - стаття 27 передбачає, що в Раді безпеки "сторона, яка бере участь у спорі, повинна утриматися від голосування". "Росія цю статтю старанно ігнорує", - наголосив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Україна у 2016-2017 роках була непостійним членом Ради безпеки ООН.

16 вересня 2016 року голова Постійного представництва України при ООН Володимир Єльченко заявляв, що позбавлення Росії права вето у Раді безпеки ООН залежить від інших чотирьох постійних членів Радбезу - Франції, Великої Британії, США та Китаю.