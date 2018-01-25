Клімкін виступив за обмеження права вето постійних членів Радбезу ООН
Глава МЗС назвав неприпустимою ситуацію, коли постійний член Радбезу застосовує право вето, щоб зробити непідсудною власну агресію проти інших суверенних країн.
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступає за обмеження права вето постійних членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою унеможливлення блокування роботи Радбезу країнами, зокрема Російською Федерацією, які виступають агресорами проти інших країн.
Про це йдеться у його статті "Два роки спротиву дипломатичним гопникам", опублікованій на сайті видання "Європейська правда". "Абсолютно неприпустимою є ситуація, коли постійний член Ради безпеки застосовує право вето, щоб зробити непідсудною власну агресію проти інших суверенних країн (Росія заветувала дві важливі резолюції: про ситуацію в Криму в березні 2014 року та про створення трибуналу з розслідування збиття малайзійського пасажирського лайнера МН17 у липні 2015 року)", - наголосив міністр.
"Немає в світі такого суду, де б підсудний водночас входив до складу суддівської колегії, але подібний абсурд маємо в головному органі планетарної безпеки! Необхідно, отже, знайти такий механізм, який би унеможливлював блокування роботи Ради безпеки й давав їй можливість знайти управу на агресора, навіть якщо він є постійним членом самої Ради", - заявив Клімкін.
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"На мою думку, перше, що слід невідкладно зробити, це обмежити право вето для того постійного члена РБ, який сам є стороною обговорюваного конфлікту", - зауважив глава МЗС.
За його словами, для цього є правова підстава у Статуті ООН, а саме - стаття 27 передбачає, що в Раді безпеки "сторона, яка бере участь у спорі, повинна утриматися від голосування". "Росія цю статтю старанно ігнорує", - наголосив міністр.
Як повідомляв УНІАН, Україна у 2016-2017 роках була непостійним членом Ради безпеки ООН.
16 вересня 2016 року голова Постійного представництва України при ООН Володимир Єльченко заявляв, що позбавлення Росії права вето у Раді безпеки ООН залежить від інших чотирьох постійних членів Радбезу - Франції, Великої Британії, США та Китаю.