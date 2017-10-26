Необхідно пройти складний шлях, аби позбавити Росію права вето у Радбезі ООН - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що необхідно пройти складний шлях, аби позбавити Росію права вето у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції "Київські трансатлантичні діалоги".

Зокрема, його спитали, чи можна якось позбавити Росію права вето у Раді безпеки ООН.

"Звичайно, але до того маємо йти дуже складним шляхом. Що до того може призвести? По-перше, реформа ООН, а Росія її блокує. І по-друге - це можливе рішення Міжнародного суду. Для чого і працюємо у Міжнародному суді ООН. Тобто, це звичайно, складний процес. Це не можна зробити сьогодні-завтра, але маємо бути послідовні, і Росія це розуміє, і цього дуже боїться", - наголосив Клімкін.

Читайте такожКлімкін про переговори у "нормандському форматі": Росія намагається виходити з якимись трюками

Також глава МЗС заявив, що ООН є незамінним елементом для підтримання "міжнародної архітектури", але організація потребує термінового реформування усієї своєї структури. "Один з моїх друзів одного разу сказав дуже сумний жарт, я вважаю, що це дуже сумний жарт – що нам знадобиться Третя світова війна, щоб реформувати Раду безпеки (ООН)", - заявив Клімкін.

"Але ми повинні бути чесними і справедливими, розуміючи реальність, і ми розуміємо, що ми маємо Росію, постійного члена Ради безпеки і агресора, яка принципово блокує будь-яку спробу протидії російській агресії в Україні. І, почасти, значення нашого (непостійного) членства і значення нашої налаштованості в Раді безпеки ООН стосувалося і стосується подальшого просування реформи Організації Об'єднаних Націй", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що необхідно вести мову про нові санкції проти Російської Федерації.

Глава МЗС наголосив, що його головне завдання на посаді міністра полягає у тому, щоби на міжнародному рівні "зберігати дух солідарності, який ми маємо впродовж усіх цих 3,5 років російської агресії проти України".

"Значення запровадження санкцій проти агресора є абсолютно унікальним явищем в історії міжнародних відносин", - заявив Клімкін.