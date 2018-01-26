Порошенко: окупанти на Донбасі стали тихіше через зброю, яка ще не прийшла

Президент України Петро Порошенко заявляє, що російські військові та бойовики на Донбасі кардинально змінили поведінку, коли дізналися про намір США надати Україні летальну оборонну зброю. Про це він повідомив сьогодні журналістам в Давосі (Швейцарія).

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Відповідаючи на питання щодо строків постачання Україні оборонної зброї з США він зазначив: «Мені відомі всі дати і ніхто їх від нас не ховає. Оскільки мова ведеться про зброю, про оборонне співробітництво, я не те, що не хочу, а точно не зацікавлений розкривати ці ідеї».

«Можу сказати, що як тільки дізналися, що Україна отримає новітню зброю, кардинально змінилася поведінка російських військових, бойовиків на фронті. Вони тепер набагато більш обережніше підходять до лінії фронту», - додав глава держави.

«Я вітаю це, і я вважаю, що в цьому результат досягнутий. І ми говоримо не лише про грантове постачання за рахунок коштів наших американських партнерів, не тільки надання нам ліцензії та дозволів на купівлю, а й про спільне виробництво, про навчання, про інші сфери», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, 22 грудня 2017 року телеканал ABC News з посиланням на численні джерела в Держдепартаменті США повідомив, що президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні протитанкових ракет. Загальна вартість оборонного пакету становитиме 47 млн доларів. Він включатиме 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Разом з тим, у Держдепартаменті заявили, що США нададуть Україні "посилений оборонний потенціал". Рішення є частиною зусиль США, спрямованих на допомогу Україні в захисті її територіальної цілісності, і на те, щоб "стримати подальшу агресію". При цьому в Держдепартаменті не уточнили, про який саме "посилений оборонний потенціал" йдеться.

17 січня 2018 року начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко висловив переконання, що американські протитанкові системи Javelin, які надійдуть на озброєння української армії, не потраплять до рук сепаратистів. Того ж дня Порошенко заявив, що протитанкові комплекси Javelin будуть поставлені Україні за рахунок фінансування США.