Тимошенко не сумнівається, що Президентом стане вона

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що чинний Президент України Віктор ЮЩЕНКО не зможе перемогти на наступних президентських виборах, навіть якщо вона і її політична сила надаватимуть йому підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на прес-конференції у Львові.

«Сьогодні у чинного Президента не залишилося зовсім шансів, навіть якщо я його підтримаю, перемогти в цій виборчій кампанії», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що не раз закликала Президента до об`єднання для боротьби з економічною кризою, проте він не погодився.

І саме тому Ю.ТИМОШЕНКО вирішила самостійно балотуватися в президенти, оскільки не може «залишити Україну в такій кризі».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що у неї немає сумнівів у тому, що вона здобуде перемогу на президентських виборах.