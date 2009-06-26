У БТА Банку (Україна) не хочуть потерпати від казахських проблем

Заступник голови правління ВАТ "БТА Банк" (Україна) Наталія СЕРГЄЄВА назвала основною причиною претензій на цей український банк з боку "БТА Банку" (Казахстан) внутрішні економічні проблеми і політичні конфлікти в Республіці Казахстан.

«Внутрішньодержавні політичні розбірки в Казахстані, які фактично привели до зміни власників казахського банку, не можуть і не повинні впливати на успішну і стабільну роботу українського "БТА Банку". Від економічних проблем Казахстану не повинні страждати український банк і його вкладники та інвестори», - заявила Н.СЕРГЄЄВА в коментарі УНІАН.

Вона пояснила, що "БТА Банк" (Україна) і "БТА Банк" (Казахстан) - це цілком різні і незалежні банківські структури. Вони також мають різні форми власності: "БТА Банк" (Україна) – це акціонерний капітал українських і зарубіжних інвесторів; "БТА Банк" (Казахстан) свого часу був націоналізований і належить державі Казахстан.

За словами Н.СЕРГЄЄВОЇ, український "БТА Банк" має можливість стабільно працювати - це підтверджують незалежні експертні оцінки, і не залежати від економічних проблем інших країн.

"БТА Банк" (Україна) є відкритим акціонерним товариством, яке зобов`язане звітувати перед акціонерами, щороку публікувати звітність і т. д. Тоді як "БТА Банк" (Казахстан), по суті, знаходиться під управлінням чиновників. Топ-менеджмент казахського "БТА Банку" схильний до політичної кон`юнктури, що може негативно позначитися на українських клієнтах і вкладниках банку», - зазначила Н.СЕРГЄЄВА.

Як повідомлялося, за словами заступника голови правління банку Н.СЕРГЄЄВОЇ, 15 червня під час чергових зборів акціонерів банку покладено край незаконній спробі заволодіння пакетом акцій ВАТ "БТА Банк" (Україна) з боку казахського банку. Після того, як це не вдалося, в ЗМІ була розміщена помилкова інформація про те, що збори акціонерів банку не відбулися. Після цього український "БТА Банк" заявив про своє бажання змінити ім`я на «АМТ-банк», щоб не мати нічого спільного з "БТА Банком" (Казахстан). За інформацією Н.СЕРГЄЄВОЇ, частка АТ «БТА Банк» (Казахстан) у ВАТ «БТА Банк» (Україна) становить 9,9%.

Довідка УНІАН. ВАТ «БТА Банк» входить у першу 10-ку банків України за рейтингом надійності депозитних вкладів (дані агентства «Кредит-Рейтинг» станом на 03.04.09). За спеціально розробленою агентством рейтинговою шкалою “БТА Банку” присвоєно позначку «4» (максимум «5»), що свідчить про високу надійність Банку.

ВАТ «БТА Банк» (раніше ВАТ «Український кредитово-торговий банк») створено в 1992 році.

Філіали і відділення ВАТ «БТА Банк» є в Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Дніпродзержинську, Кривому Розі, Луганську, Херсоні, Одесі, Маріуполі, Чернівцях і Судаку.

Активи банку на 1 січня 2009 року становили 3 млрд. 178 млн. 432 тис. грн., зобов`язання – 1 млрд. 646 млн. 256 тис. грн., власний капітал – 1 млрд. 532 млн. 176 тис. грн., статутний капітал – 1,5 млрд. грн.

Чистий прибуток «БТА Банку» за 2008 рік склав 10,664 млн. грн.

АТ «БТА Банк» є найбільшим банком Казахстану. 75,1% акцій банку володіє АТ "Фонд Національного Добробуту "Самрук-Казина" (Казахстан), який, у свою чергу, на 100% належить уряду Республіки Казахстан.